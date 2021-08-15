Паника в Кабуле, США начали эвакуацию посольства

Утром 15 августа боевики движения "Талибан" без боя установили контроль над Джелалабадом – последним крупным городом, находившимся в руках правительства Афганистана. Мало кто сомневается, что падение Кабула – вопрос времени.

Согласно поступающим из афганской столицы сообщениям, в городе началась паника. Жители осаждают иностранные посольства и банки. США приступили к эвакуации дипломатической миссии. Секретные материалы уничтожаются. К обеспечению безопасности вывоза дипломатов привлечены 5000 американских военных.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с телевизионным обращением, которое стало свидетельством его оторванности от ситуации. Он заявил о переговорах с племенными вождями и заявил, что его цель – мобилизовать все силы, чтобы остановить дальнейшую дестабилизацию ситуации в Афганистане.

Тем временем, правительственные войска и союзные центральной власти местные ополчения бегут из Афганистана а Иран и Узбекистан. Нет никакой гарантии, что и талибы не попытаются перенести военные действия в соседние страны.

Многие СМИ отмечают, что коллапс афганского правительства – личное поражение президента США Джо Байдена. Кадры из Кабула напоминают эвакуацию Сайгона в 1975 году. Последствием установления радикального теологического режима талибов станет появление миллионов новых беженцев и подавление всех гражданских прав.