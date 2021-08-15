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NEWSru.co.il :: В мире15 августа 2021 г., 13:20

Коллапс в Афганистане: власть переходит к временному правительству

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Коллапс в Афганистане: власть переходит к временному правительству Пассажир идет к терминалу вылета международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 14 августа 2021 года

Афганское телевидение распространило видео министра внутренних дел Афганистана, который сообщает о предстоящей передаче власти временному правительству. Политик подчеркивает, что переход власти будет носить мирный характер.

Ранее о предстоящей отставке президента Ашрафа Гани сообщил телеканал "Аль-Арабия". По его информации, Гани должен выступить с соответствующим заявлением в ближайшее время.

Согласно источникам, главой переходного правительства станет бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали.

Движение "Талибан" распространило заявление, в котором утверждается, что его боевики получили приказ остановиться на окраинах Кабула. Однако из столицы Афганистана поступает информация о перестрелках в разных городских районах. Город охвачен паникой.

Представитель движения на переговорах в Дохе сообщил, что талибы гарантируют свободный выход из Кабула. Также сообщается, что иностранцы должны либо покинуть афганскую столицу, либо зарегистрироваться у новых властей.


Российское посольство продолжит работу: министерство иностранных дел России сообщило, что получили от талибов гарантии безопасности. Напомним, что деятельность движения "Талибан" на территории России запрещена.

Талибы также установили контроль над всеми пограничными пунктами. Покинуть Афганистан можно только через международный аэропорт Кабула. Туда эвакуируются иностранные дипломаты. США используют вертолеты для переправки персонала из посольства.

Неясной остается судьба местных сотрудников дипломатических миссий и гуманитарных организаций, а также помощников контингента NATO. Западные лидеры обещали эвакуировать их и членов их семей, однако выполнить это обещание в условиях коллапса правительства невозможно.

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