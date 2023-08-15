"Мученик за Россию". В Украине погиб военнослужащий из влиятельного в Газе клана

На прошлой неделе на сайте влиятельного в секторе Газы клана аль-Фарра было опубликовано сообщение о смерти Рами аль-Фарры. Сообщение, в котором говорилось, что он умер в России, было проиллюстрировано его фотографией. Другие подробности не публиковались.

Сайт alam24 писал со ссылкой на родных погибшего, что Рами Хайтам Муса Насралла аль-Фарра скончался вечером 10 августа в России, отмечалось, что он "погиб после того, как на него упала ракета в результате происходящих там событий".

Издание Al-Hayat Press заявляло, что Рами аль-Фарра из Хан-Юниса погиб в Москве. Новость после первой публикации была дополнена: сообщалось, что он был убит в результате "разрыва реактивной гранаты" (возможно, РПГ).

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На фотографии, публиковавшейся палестинскими СМИ, Рами аль-Фарра позирует в военной форме.

Редакция NEWSru.co.il начала поиски информации о Рами аль-Фарре и обстоятельствах его гибели. Журналист Марк Крутов ("Радио Свобода") геолоцировал фотографию, опубликованную на семейном сайте, установив, что она была сделана в Краснодаре. Далее он выяснил историю этой ветви семьи аль-Фарра в России и поговорил с отцом погибшего.

Сегодня, 15 августа, когда Рами аль-Фарру, по словам его отца, должны с воинскими почестями похоронить в Курганинске, в Краснодарском крае, на сайте "Радио Свобода" вышел детальный материал на эту тему. Отец говорит, что Рами был убит 5 августа на украинской территории в ходе боевых действий.

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Рами аль-Фарра (Роман Хайсамович Эльфара) родился 14 октября 1994 года в Новочеркасске (Ростовская область РФ). Его отец Хайсам аль-Фарра, родившийся в секторе Газы, в 1992-1996 годах учился в Ростовской государственной экономической академии (ныне Ростовский государственный экономический университет). До 1999 года он работал в Ростове-на-Дону. Потом семья жила в секторе Газы, где Хайсам занимался бизнесом. В 2007 году, когда в Газе произошел военный переворот, Хайсам аль-Фарра сумел вывезти семью через Беэр-Шеву в Иорданию, в чем, по его словам, ему помогли российские дипломаты. Затем Хайсам с женой и детьми вернулся в Россию, где жили его родственники, но занимался бизнесом в основном в ОАЭ. Его сын Рами окончил школу в Курганинске, в 2011 году поступил на платное отделение майкопского филиала МГТУ имени Баумана в местном государственном технологическом университете, где изучал таможенное дело. В 2018-м Рами был призван в армию, где, как говорит его отец, "учился на снайпера". В 2022-м, после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, Рами аль-Фарра, гражданин РФ и непризнанного многими странами "государства Палестина", заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в "зону СВО".

Последние фотографии Рами присылал отцу уже из Украины: Хайсам аль-Фарра говорит, что его сын занимался "охраной военных, которые разминировали территории где-то под Бахмутом или в Донецкой республике". Отец называет сына героем, "мучеником за великую Россию", и утверждает, что он погиб, спасая раненых друзей. По словам отца, ему сообщили о награждении сына "орденом" – каким именно, он уточнить не смог.

Это первый подтвержденный случай, известный редакции NEWSru.co.il, гибели человека с палестинским паспортом в ходе боевых действий в Украине. Хотя в этой войне могут участвовать и другие выходцы из Палестинской автономии, в том числе те, кого детьми вывозили в Россию, Украину или Беларусь из сектора Газы в 2007-м (после военного переворота), в 2008-2009-х (в период проведения антитеррористической операции "Литой свинец"), в 2012-м (в период проведения антитеррористической операции "Облачный столп"), в 2014-м (в период проведения антитеррористической операции "Нерушимая скала") и др.

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Семейный клан аль-Фарра – один из самых влиятельных на юге сектора Газы. Губернатором мухафазы (провинции) Хан-Юнис в настоящее время является Мухаммад аль-Фарра, ранее этот пост занимал Усама аль-Фарра. Среди аль-Фарра есть и ставшие известными представители мирных профессий, и командиры в военизированных структурах. Некоторые представители этого клана тесно связаны с террористической организацией "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующей сектор Газы после военного переворота в июне 2007 года, в том числе с "Бригадами аз ад-Дина аль-Касама", военным крылом ХАМАСа. Есть и такие, кто был ближе к ФАТХу и вынужден был покинуть Газу после того, как ХАМАС захватил власть. Представители клана аль-Фарра до 1967 года служили в египетской армии, многие были убиты в ходе войн с Израилем (прежде всего, в период Шестидневной войны). Члены семьи аль-Фарра погибали в период первой и второй интифад, а также во время антитеррористических операций в Газе. Так, 1 августа 2014 года в Хан-Юнисе в результате удара ЦАХАЛа был убит один из лидеров боевиков ХАМАСа Абдель Малик аль-Фарра и восемь членов его семьи, в том числе его жена и несовершеннолетние дети. Все эти события скрупулезно фиксировались на сайте семейного клана аль-Фарра. Очередной записью в "семейной летописи" в августе 2023 года стало сообщение о гибели Рами аль-Фарры. Правда, из этой публикации было невозможно понять, где и как он погиб.

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После публикаций "Радио Свобода" и NEWSru.co.il на странице "Голос арабов" в российской социальной сети ВКонтакте было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что Абдель (Абдул) Малик аль-Фарра, который "был одним из военных командиров ХАМАС" и "погиб в 2014-м году от авиаудара сионистов по Газе", приходился дядей Рами аль-Фарре. Сообщается также, что Рами аль-Фарра посмертно представлен властями РФ к Ордену Мужества.

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