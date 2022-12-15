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    В мире

    Глава полиции Польши ранен в результате взрыва подарка от украинского коллеги

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    Глава полиции Польши ранен в результате взрыва подарка от украинского коллеги
    AP Photo/Matthias Schrader

    Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик был ранен, когда взорвался один из сувениров, подаренных ему украинскими коллегами. Со вчерашнего дня он находится в больнице.

    "Вчера в 7:50 в помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции, произошел взрыв. Взорвался один из сувениров, полученных комендантом в ходе рабочего визита в Украину 11 – 12 декабря, где он встретился с руководителями украинской полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении польского министерства внутренних дел и администрации.

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    В сообщении отмечается, что взорвавшийся предмет был подарком от одного из руководителей украинских служб.

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    В результате взрыва Ярослав Шимчик получил легкие ранения, и находится в больнице. Пострадал также гражданский сотрудник Главного Управления национальной полиции, ему необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

    В релизе МВД Польши говорится, что Варшава запросила у украинской стороны соответствующие разъяснения. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.

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