Greenpeace о крушении танкеров в Керченском проливе: может быть крупнейшей техногенной катастрофой

Экологи из Greenpeace сообщают, что российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевшие крушение в Керченском проливе, могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря, пишет BBC News со ссылкой на экспертов.

"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. Они зависят от преобладающих ветров и течений (которые в данный момент движутся на северо-восток) и в нынешних погодных условиях разлив будет очень трудно локализовать", – объясняет руководитель Исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон.

Экологи напомнили, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой танкер класса "Волгонефть", перевозивший 4800 тонн мазута. В результате авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива, отметили в Greenpeace.

Как сообщалось ранее, два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Причиной названа штормовая погода, значительно усложнившая условия навигации судов. По неподтвержденной информации, один моряк погиб. "Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек", – сообщили в Росморречфлоте.

"Волгонефть 212" сел мель в восьми километров от берега, судно потеряло носовую часть и начало терять мазут, в результате чего на воде образовалось черное пятно.

По словам моряков, причина не только в штормовой погоде, но и в значительной изношенности судов, при постройке которых, к тому же, использовались устаревшие конструктивные решения. Не исключается и недостаточная квалификация экипажей.