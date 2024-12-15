Самый богатый человек в Каталонии Исак Андик погиб, упав в пропасть

71-летний бизнесмен, основатель компании Mango Исак Андик погиб в субботу, 14 декабря, в Каталонии в результате падения в пропасть во время посещения с семьей пещер Сальнитре (в массиве Монтсеррат неподалеку от Барселоны), пишет El Pais.

Парамедики и спасатели, прибывшие на место происшествия на вертолете, констатировали его смерть.

Исак Андик родился в семье сефардских евреев в Стамбуле (Турция). Когда он был подростком, семья переехала в в Барселону (Испания). Исак вместе с братом Нахманом начал торговать одеждой, которую они шили сами. Впоследствии вместе с семьей Куси они открыли сеть магазинов Mango. По данным Forbes, чистая стоимость активов Андика по состоянию на ноябрь 2024 года составляла 4,5 млрд евро, он был самым богатым человеком в Каталонии.