x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 09:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 09:01
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ заявило, что ночью были сбиты 40 украинских БПЛА

Россия
Война в России
время публикации: 15 февраля 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 07:45
Минобороны РФ заявило, что ночью были сбиты 40 украинских БПЛА
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 февраля над территорией России были сбиты 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехваты осуществлялись в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей.

В связи с атакой БПЛА вводились ограничения в аэропортах Калуги, Ульяновска, Саратова, Волгограда, Астрахани, Владикавказа, Грозного.

Сообщается, что в Волгоградской области в результате падения "обломков БПЛА" возник пожар в промзоне, пострадал один человек.

В Ростове из-за падения "обломков БПЛА" была пробита кровля частного дома.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook