Минобороны РФ заявило, что ночью были сбиты 40 украинских БПЛА
время публикации: 15 февраля 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 07:45
Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 февраля над территорией России были сбиты 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехваты осуществлялись в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей.
В связи с атакой БПЛА вводились ограничения в аэропортах Калуги, Ульяновска, Саратова, Волгограда, Астрахани, Владикавказа, Грозного.
Сообщается, что в Волгоградской области в результате падения "обломков БПЛА" возник пожар в промзоне, пострадал один человек.
В Ростове из-за падения "обломков БПЛА" была пробита кровля частного дома.