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    В мире

    В Непале разбился самолет, на борту которого находились более 70 человек

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    Самолет компании Yeti Airlines (архив, иллюстрация)
    AP Photo/Niranjan Shrestha     На месте падения самолета. 15 января 2023 года
    AP

    В воскресенье, 15 января, в Непале на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту города Покхара разбился пассажирский самолет ATR 72-500 (9N-ANC), на борту которого находились более 70 человек.

    Самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. Представитель компании заявил, что на борту самолета были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров было не менее 15 иностранных граждан, в числе которых пять граждан Индии, четверо граждан России, два гражданина Южной Кореи, а также граждане Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

    Ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены военнослужащие и гражданские специалисты.

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    Обнаружены тела десятков погибших (более 40). Число жертв уточняется.

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