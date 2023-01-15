В Непале разбился самолет, на борту которого находились более 70 человек
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В воскресенье, 15 января, в Непале на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту города Покхара разбился пассажирский самолет ATR 72-500 (9N-ANC), на борту которого находились более 70 человек.
Самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. Представитель компании заявил, что на борту самолета были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров было не менее 15 иностранных граждан, в числе которых пять граждан Индии, четверо граждан России, два гражданина Южной Кореи, а также граждане Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.
Ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены военнослужащие и гражданские специалисты.
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