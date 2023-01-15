Умер Вахтанг Кикабидзе

В воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет умер знаменитый грузинский артист, певец, режиссер Вахтанг Кикабидзе. О его смерти сообщил грузинский телеканал "Мтавари Архи".

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Рос без отца, Константин Кикабидзе пропал без вести на фронте в 1942 году. Мать, Манана Багратиони, была певицей. По отцовский линии его предки были дворянами, по материнской – князьями.

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В школьные годы Вахтанг участвовал в кружке художественной самодеятельности. По окончании школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков. В 1959 году поступил на работу в Тбилисскую филармонию.

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Кикабидзе рассказывал, что никогда не состоял в комсомоле, а из пионеров был исключен за то, что чистил обувь своим пионерским галстуком.

В 1966 году пришёл в ансамбль "Орэра" (ударные инструменты, вокал). Примерно в то же время пел в квартете "Диэло".

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В том же 1966 году дебютировал в кино – "Встреча в горах" (режиссёр Н. Санишвили). В 1969 году впервые снялся у Георгия Данелия в фильме "Не горюй!" (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующим знаковым фильмом стала картина "Мелодии Верийского квартала" (режиссёр Георгий Шенгелая, 1974).

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В 1977 году вышел фильм "Мимино" режиссера Данелии, где Кикабидзе сыграл роль лётчика Валентина Мизандари.

Как актер в общей сложности сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах.

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С 1980-х годов начал сольную карьеру. Дал сотни концертов. Гастролировал и в Израиле. Среди наиболее известных его песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня".

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В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырёх новеллах "Будь здоров, дорогой!" (Гран-при Габрово-83), а в 1985-м – фильм "Мужчины и все остальные".

В 2008 году отказался от российского ордена Дружбы (указ о награждении был подписан в июле 2008 года в день 70-летия артиста) на фоне войны, которая была развязана властями РФ против Грузии. Тогда же Кикабидзе отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии – не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор с концертами в Россию не приезжал.

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С 2014 года активно выступал в поддержку Украины.

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На парламентских выборах 2020 года возглавил список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", по итогам выборов избран депутатом парламента Грузии VII созыва.

В феврале 2022 года выступил с осуждением вторжения российской армии в Украину.