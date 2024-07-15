"Удар по синагоге в стиле ХАМАСа": в США задержан ультраправый активист, направлявшийся в Украину

В США арестован 18-летний житель штата Нью-Джерси, намеревавшийся совершить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры. Подготовку для этой миссии он собирался получить, участвуя в военных действиях против России в составе "русского легиона" Вооруженных сил Украины.

Эндрю Такистов был арестован в Международном аэропорту Newark, когда он намеревался вылететь в Париж, чтобы затем отправится в Украину. Задержанный – сторонник идеи превосходства белой расы, ненавидевший евреев и афроамериканцев. Как пишет сайт Politico, он также намеревался атаковать синагоги.

Планы нападения Эндрю вынашивал по меньшей мере семь месяцев. В январе 2024 года он предпринял попытку завербовать соучастника, однако вышел на законспирированного сотрудника полиции. Вместе они посетили несколько подстанций, чтобы наметить потенциальные цели.

Согласно материалам следствия, он участвовал в ультраправых мероприятиях, но сомневался, что они приведут его к достижению цели и был сторонником "активных действий" – то есть диверсий и терактов. Своей главной мечтой он назвал запуск ракеты по синагоге "в стиле ХАМАСа".