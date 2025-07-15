Куомо предложил кандидатам в мэры Нью-Йорка объединиться против сторонника BDS Мамдани

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Андрю Куомо, борющийся за пост мэра Нью-Йорка, но проигравший Зохрану Мамдани в борьбе за номинацию от Демократической партии, сообщил, что продолжит кампанию в качестве независимого кандидата.

"Борьба за спасение города еще не закончилась. Выборы состоятся в ноябре, и я одержу на них верх. Как говорил мой дед, когда получаешь сильный удар, то извлекаешь из этого урок, встаешь и продолжаешь игру. Именно это я и сделаю", – сообщил Куомо.

Он призвал остальных соперников Мамдани – мэру Эрику Адамсу, кандидату от Республиканской партии Кертису Сливе и бывшему федеральному прокурору Джиму Уолдену объединиться вокруг того из них, кто к сентябрю будет лидировать в опросах общественного мнения.

Мамдани – сторонник движения BDS и принадлежит к "прогрессивному", антиизраильскому крылу партии, в его программе немало социалистических элементов. Он выступает против повышения цен на аренду жилья и на продукты, за отмену платы за проезд на общественном транспорте.

Мамдани заявлял, что в случае избрания мэром отдаст распоряжение арестовать главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. Однако он поддерживает право Израиля на существование и обижается, когда его называют антисемитом.