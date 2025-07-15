Десятки пострадавших в результате удара украинских БПЛА по Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении в этом субъекте РФ режима чрезвычайной ситуации в связи с ударом украинских беспилотников. Чиновник назвал происшедшее "террористической атакой".

"По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 – в Воронеже). Из них четверо – несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое – средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии", – сообщил Гусев.

"Известно о повреждении фасадов и остекления 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже, нескольких автомобилей. Также повреждения получили крупный бизнес-центр и ряд торговых, нежилых объектов. В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады", – добавил он.

Украинские СМИ сообщают, что удар был нанесен также по Ельцу, городу в Воронежской области. Здесь расположен завод "Энергия", крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Оно находится под международными санкциями.