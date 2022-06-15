Москва сочла неубедительными объяснения Израиля относительно удара ВВС по аэропорту Дамаска

В среду, 15 июня, посол Израиля Александр Бен Цви был приглашен в МИД России для дачи объяснений по поводу удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по аэропорту Дамаска 10 июня. Об этом сообщили израильские СМИ.

На сайте МИД РФ говорится, что посла Израиля принял специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

В сообщении МИДа говорится, что "в ходе беседы основное внимание было уделено ближневосточной проблематике с упором на ситуацию в Сирии".

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"С российской стороны подчеркивалась важность задачи эффективной борьбы с террористической угрозой, чему, в частности, будет посвящена начинающаяся 15 июня в Нур-Султане 18-я Международная встреча по Сирии в "Астанинском формате". В этом контексте вновь была выражена серьезная озабоченность по поводу нанесенного 10 июня израильскими ВВС удара по гражданскому аэропорту Дамаска, в результате которого была повреждена взлетно-посадочная полоса, навигационное оборудование и строения, причинен ущерб международному гражданскому авиасообщению. Нарушен также процесс доставки гуманитарных грузов для миллионов сирийцев, осуществляемой авиационной службой ООН", – говорится в сообщении МИД.

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Пресс-служба внешнеполитического ведомства России также сообщает: "Послу было заявлено, что полученное от израильской стороны обоснование удара по международному аэропорту Дамаска представляется неубедительным и что в Москве ожидают дополнительных разъяснений, в том числе в рамках имеющегося российско-израильского механизма по предотвращению опасных инцидентов на сирийском направлении. При этом было акцентировано, что Россия последовательно проводит линию на недопустимость превращения территории САР в арену вооруженного противоборства третьих стран и твердо настаивает на безусловном уважении территориальной целостности и суверенитета сирийского государства в соответствии с фундаментальными нормами международного права и положениями Устава ООН".