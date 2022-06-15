adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.454 ₪ 3.622 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Москва сочла неубедительными объяснения Израиля относительно удара ВВС по аэропорту Дамаска

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Москва сочла неубедительными объяснения Израиля относительно удара ВВС по аэропорту Дамаска
    AP Photo/Pavel Golovkin     Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов
    Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

    В среду, 15 июня, посол Израиля Александр Бен Цви был приглашен в МИД России для дачи объяснений по поводу удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по аэропорту Дамаска 10 июня. Об этом сообщили израильские СМИ.

    На сайте МИД РФ говорится, что посла Израиля принял специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

    В сообщении МИДа говорится, что "в ходе беседы основное внимание было уделено ближневосточной проблематике с упором на ситуацию в Сирии".

    adv_11 m_ar_1

    "С российской стороны подчеркивалась важность задачи эффективной борьбы с террористической угрозой, чему, в частности, будет посвящена начинающаяся 15 июня в Нур-Султане 18-я Международная встреча по Сирии в "Астанинском формате". В этом контексте вновь была выражена серьезная озабоченность по поводу нанесенного 10 июня израильскими ВВС удара по гражданскому аэропорту Дамаска, в результате которого была повреждена взлетно-посадочная полоса, навигационное оборудование и строения, причинен ущерб международному гражданскому авиасообщению. Нарушен также процесс доставки гуманитарных грузов для миллионов сирийцев, осуществляемой авиационной службой ООН", – говорится в сообщении МИД.

    adv_12 incontent_1

    Пресс-служба внешнеполитического ведомства России также сообщает: "Послу было заявлено, что полученное от израильской стороны обоснование удара по международному аэропорту Дамаска представляется неубедительным и что в Москве ожидают дополнительных разъяснений, в том числе в рамках имеющегося российско-израильского механизма по предотвращению опасных инцидентов на сирийском направлении. При этом было акцентировано, что Россия последовательно проводит линию на недопустимость превращения территории САР в арену вооруженного противоборства третьих стран и твердо настаивает на безусловном уважении территориальной целостности и суверенитета сирийского государства в соответствии с фундаментальными нормами международного права и положениями Устава ООН".

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Июня 2022
    Снимки ImageSat: в аэропорту Дамаска ведутся работы по восстановлению ВПП
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Июня 2022
    Представитель Путина по Сирии: израильские удары по сирийской территории недопустимы
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 Июня 2022
    SOHR: в результате удара по аэропорту Дамаска пострадали залы ожидания, используемые иранскими военными и "Хизбаллой"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 Июня 2022
    ImageSat: в результате удара по аэропорту Дамаска разбиты взлетно-посадочные полосы
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:28 Больницы получили указание вновь открыть отделения для больных с коронавирусом
    22:15 Москва сочла неубедительными объяснения Израиля относительно удара ВВС по аэропорту Дамаска
    21:30 ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку сразу на 0,75 пункта
    21:14 МИД России выразил озабоченность по поводу "притеснения православных на Святой Земле"
    21:11 Художественная гимнастика. Юниорская сборная Израиля стала чемпионом Европы
    19:31 16 июня на севере Израиля пройдут учения с участием артиллерии ЦАХАЛа
    18:42 Англичанка, обвиняющая 12 израильтян в изнасиловании, обратилась в суд в Страсбурге
    18:05 Пилот задержанного в Буэнос-Айресе самолета, возможно, является офицером КСИР
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5