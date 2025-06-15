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В Миннесоте совершено покушение на двух политиков-демократов и их супругов

США
время публикации: 15 июня 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:04
В Миннесоте совершено покушение на двух политиков-демократов
AP Photo/Bruce Kluckhohn

В американской Миннесоте совершено вооруженное нападение на дома членов законодательного собрания штата. Мелисса Хортман и ее муж Марк погибли, Джон Хоффман, и его супруга Иветт получили ранения. Пострадавшие политики – члены Демократической партии.

Нападавший выдавал себя за полицейского и приехал на машине, замаскированной под патрульный автомобиль. Ему удалось скрыться, ведутся поиски. Личность преступника установлена. Это 57-летний Вэнс Лютер Болтер. За информацию о нем предложено вознаграждение в 50000 долларов.

Машину Болтер бросил. В ней обнаружен список из 50 человек – как полагает полиция, следующих жертв, в том числе активистов, поддерживающих право на аборты, а также листовки с анонсом мероприятий противников президента Дональда Трампа.

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