В Миннесоте совершено покушение на двух политиков-демократов и их супругов

В американской Миннесоте совершено вооруженное нападение на дома членов законодательного собрания штата. Мелисса Хортман и ее муж Марк погибли, Джон Хоффман, и его супруга Иветт получили ранения. Пострадавшие политики – члены Демократической партии.

Нападавший выдавал себя за полицейского и приехал на машине, замаскированной под патрульный автомобиль. Ему удалось скрыться, ведутся поиски. Личность преступника установлена. Это 57-летний Вэнс Лютер Болтер. За информацию о нем предложено вознаграждение в 50000 долларов.

Машину Болтер бросил. В ней обнаружен список из 50 человек – как полагает полиция, следующих жертв, в том числе активистов, поддерживающих право на аборты, а также листовки с анонсом мероприятий противников президента Дональда Трампа.