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NEWSru.co.il :: В мире15 марта 2022 г., 10:48

ЕС объявил о четвертом пакете санкций в отношении России: нефтяного эмбарго нет

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ЕС объявил о четвертом пакете санкций в отношении России: нефтяного эмбарго нет ЕС объявил о четвертом пакете санкций в отношении России: нефтяного эмбарго нет

Еврокомиссия приняла четвертый пакет санкций в отношении России. В частности, утверждено создание списка физических лиц, активно участвующих в кампании по дезинформации.

Новые санкции включают в себя:

- Запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями, входящими в военно-промышленным комплекс.

- Запрет на импорт изделий из стали (лишит России дохода примерно в 3,3 миллиарда евро).

- Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики.

- Запрет на экспорт в России предметов роскоши.


- Запрет на присвоение кредитных рейтингов российским банкам.

Также Еврокомиссия утвердила отмену для России режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В отличие от США, Евросоюз пока не вводит запрет на импорт российской нефти.

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