ЕС объявил о четвертом пакете санкций в отношении России: нефтяного эмбарго нет
Еврокомиссия приняла четвертый пакет санкций в отношении России. В частности, утверждено создание списка физических лиц, активно участвующих в кампании по дезинформации.
Новые санкции включают в себя:
- Запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями, входящими в военно-промышленным комплекс.
- Запрет на импорт изделий из стали (лишит России дохода примерно в 3,3 миллиарда евро).
- Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики.
- Запрет на экспорт в России предметов роскоши.
- Запрет на присвоение кредитных рейтингов российским банкам.
Также Еврокомиссия утвердила отмену для России режима наибольшего благоприятствования в торговле.
В отличие от США, Евросоюз пока не вводит запрет на импорт российской нефти.
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