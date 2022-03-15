Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо было вручено главе этой организации министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После выхода России из Совета Европы российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет обязана не применять смертную казнь.

Напомним, 25 февраля комитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил право представительства в нем России в связи с серьезным нарушением статьи номер 3 устава: она обязывает своих членов "признавать принцип верховенства права" и гарантировать все лицам, находящиеся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод.

По статье 8 устава в таком случае государство лишается права представительства в ПАСЕ, КМСЕ и других органах. При этом КМСЕ может предложить государству выйти из Совета Европы, а в случае отказа – исключить его.

Решение вступило в силу немедленно из-за вооруженного нападения России на Украину, говорилось в пресс-релизе СЕ. При этом Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

При этом приостановление не влияло на членство России в Европейском суде по правам человека. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, до сих пор оставался членом суда. Жалобы, поданные против Российской Федерации, до сих пор могли рассматриваться судом.