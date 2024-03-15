В Москве в возрасте 89 лет умер народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова, сообщившего, что Ширвиндт скончался в больнице.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", – сказал Газаров.

Александр Ширвиндт. Биографическая справка

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве, в роддоме № 7 имени Г. Л. Грауэрмана.

Отец – скрипач, музыкальный педагог Анатолий Густавович (Теодор Гдальевич) Ширвиндт (1896-1961), играл в оркестре Большого театра, затем преподавал в Музыкальном техникуме имени А. А. Ярошевского.

Мать – актриса, выпускница Второй студии МХТ, ученица Владимира Ивановича Немировича-Данченко, впоследствии главный редактор концертного отдела Московской филармонии Раиса Самойловна Ширвиндт (урожденная Кобыливкер; 1896-1985).

Окончил среднюю школу № 110 в Москве. После окончания школы поступал в два высших учебных заведения: в Театральное училище им. Б. В. Щукина и на юридический факультет МГУ.

В 1956 году с отличием окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в кино – эстрадного певца Вадима Степановича Ухова в фильме "Она вас любит!".

В 1957 году женился на Наталье Белоусовой, архитекторе. В браке родился сын Михаил.

В том же году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии "Мосфильм". В 1967 году вместе с режиссёром Анатолием Эфросом и несколькими другими актёрами перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В марте 1970 года по приглашению своих друзей Михаила Державина, Марка Захарова и Андрея Миронова начал работать в Московском академическом театре сатиры, был введён на роль графа Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше.

В том же году совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша.

В 1973 году совместно с Андреем Мироновым под руководством Валентина Плучека поставил спектакль "Маленькие комедии большого дома" по одноимённой пьесе Григория Горина и Аркадия Арканова.

В 1978 году поставил спектакль "Недоросль" по произведению Д. И. Фонвизина, песни к постановке написал поэт и бард Юлий Ким.

В 1982 году Ширвиндт получил звание Народного артиста СССР.

Преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина (с 1995 года – профессор).

Был художественным руководителем (2000 – 2021), а затем – президентом Театра сатиры (с 2021).

Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. С 1946 года, в течение семидесяти двух лет, был другом и с 1957 по 2017 год – постоянным партнером по эстрадным номерам Михаила Державина.

Как актер Ширвиндт снялся в более чем 70 фильмах. Самые известные его роли – в картинах "Ирония судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова и "12 стульев" Марка Захарова, а также в телеверсиях спектаклей Театра Сатиры "Безумный день, или женитьба Фигаро" и "Ревизор".

Автор нескольких книг воспоминаний.