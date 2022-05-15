СМИ: США намерены исключить организацию, основанную Меиром Кахане, из "черного списка"

Администрация Джо Байдена готова исключить пять организаций из списка террористических групп, считая, что они давно прекратили свое существование.

Сайт USNews отмечает, что решение носит политический характер и может вызывать критику со стороны родственников жертв и лиц, пострадавших от деятельности этих организаций.

Издание называет три организации, котоые будут быть исключены из списка: ЭТА - баскская леворадикальная националистическая организация, добивавшаяся независимости Страны басков; японская тоталитарная деструктивная секта Аум Синрике; радикальное религиозное-националистическое движение "Ках", основанное раввином Меиром Кахане.

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Относительно оставшихся двух сказано: "две исламистские группы, действовавшие на территории Израиля, Палестинской автономии и Египте".

Отметим, что в 2007 году организация "Ках", объявленная в Израиле террористической в 1994 году, намеревалась обратиться в Высший суд справедливости с требованием признать ее законной и позволить принимать участие в выборах в Кнессет. Но к выборам она не была допущена.

Справка

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Еврейская праворадикальная организация КАХ (что на иврите означает "только так") была основана американским ортодоксальным раввином Меиром Кахане.

КАХ известен также под названиями "Дикуй Богдим", ДОВ, "Меч Давида", "Полиция Иудеи", "Идейный авангард", "Иудейское государство", "Йешива еврейской идеи" и другие.

"Кахане Хай" ("Кахане жив") может называться Фонд Кфар Тапуах, Голос Иудеи, Иудейский легион, Путь Торы, Йешива еврейской идеи, Коах (сила).

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Обе организации были признаны израильским правительством террористическими в марте 1994 года в соответствии с Законом о терроризме от 1948 года. Это стало результатом публичной поддержки и одобрения расстрела арабов в Пещере Праотцев, устроенного Барухом Гольдштейном в 1994 году. Люди, поддержавшие эту акцию, уверждали, что Барух сорвал таким образом планировавшийся арабами еврейский погром и спас жизни жителей Хеврона.

Лидерами КАХ являлись Барух Марзель, Ноам Федерман, Тиран Поллак. Лидеры "Кахане Хай" - Беньямин Зеэв Кахане (до своей смерти 31 декабря 2000 года от рук арабских террористов), Давид Аксельрод, Екутель Бен-Яаков.

Точная численность КАХ и "Кахане Хай" неизвестна, но по некоторым данным, количество активистов движения доходит до нескольких сотен.

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Свои идеи "Кахане Хай" распространяет посредством интернета, радио и печатной продукции.

Отметим, что в 2003 году Госдепартамент США объявил, что в американский список зарубежных террористических организаций внесены несколько интернет-сайтов, и в том числе сайты newkach.org, kahane.org, kahane.net, kahanetzadak.com, названные "пособниками известных террористических организаций". По мнению американских властей, все четыре сайта поддерживают ультраправое израильское движение КАХ, подозреваемое в организации терактов против палестинцев.

В соответствии с американскими законами, запрещается оказывать финансовую и иную поддержку означенным сайтам. Владельцы и сотрудники веб-ресурсов не получают виз для въезда в США, а американские банки обязаны заблокировать их счета.

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