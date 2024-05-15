Блинкен дал зеленый свет на использование американских вооружений для ударов по России

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительные два миллиарда долларов в качестве военной помощи. Заявление было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По словам американского политика, средства поступят в фонд для оборонных предприятий – это первый подобный фонд. Он будет направлен на немедленное предоставление оружия, а также на финансирование закупок не только из США, но и из других стран.

Коснулся Блинкен и применения американского оружия для ударов по российской территории. Госсекретарь заявил, что в целом США не выступают против ударов по России, но решение об этом может принимать только украинское руководство.

"А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя", – добавил представитель администрации. Он отметил, что ситуация в Харьковской области вызывает пристальное внимание США.