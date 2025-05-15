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Генштаб ВСУ: сбиты 62 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 2 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 15 мая 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 10:40
Генштаб ВСУ: сбиты 62 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 2 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 110 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 62 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 29 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российских атак причинен ущерб в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 15 мая на территории Российской Федерации были перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской и Белгородской областей.

Мир
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