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    В мире

    Армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины

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    Армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины
    AP Photo/Roman Hrytsyna, File     Киев, 15 ноября 2022 года
    AP Photo/Andrew Kravchenko     Киев, 14 ноября 2022 года
    AP Photo/Andrew Kravchenko

    Во второй половине дня, во вторник 15 ноября, армия РФ осуществила очередной массированный обстрел целей на территории Украины с применением крылатых ракет. Атака была осуществлена из воздушного пространства России, из района Волгоград-Астрахань.

    По данным украинской стороны, применялись крылатые ракеты X-101. Возможно, были использованы и другие ракеты.

    Сигналы тревоги в течение длительного периода были слышны почти на всей территории Украины, за исключением Луганской области и полуострова Крым.

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    Вновь были атакованы объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Это привело к экстренному отключению подачи электроэнергии по всей Украине.

    Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Виннице, Кривом Роге, Житомире, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Запорожье, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Сумской областях. Сообщалось о работе ПВО в Одесской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях.

    Мэрия Киева передает, что несколько ракет попали в многоэтажные дома. Масштабы разрушений и число жертв уточняется. Пока известно об одном погибшем.

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    Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает о критической ситуации в энергетике Украины. По его словам, больше всего попаданий было зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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