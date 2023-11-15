СБ ООН призвал к длительным гуманитарным паузам в Газе и отверг поправку России о перемирии
Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую Израиль к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и созданию гуманитарных коридоров по всему сектору, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ сотрудникам гуманитарных организаций.
В резолюции также содержится призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом и другими группировками в секторе Газы.
Совбез призвал стороны не лишать гражданское население сектора доступа к гуманитарной помощи и увеличить объемы ее поставки.
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Текст резолюции был предложен Мальтой. Агентство Reuters сообщает, что Россия в последний момент попыталась провести свои поправки с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, но поправки были отклонены.
США, Россия и Великобритания, обладающие правом вето, воздержались. 12 членов СБ проголосовали за.
При этом израильские СМИ отмечают, что впервые с начала войны США не воспользовались правом вето во время голосования по резолюции, касающейся Израиля.
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