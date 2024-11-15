В Абхазии прошли протесты против ратификации инвестиционного соглашения с РФ

В пятницу, 15 ноября, в Сухуми у здания парламента частично признанной Абхазии произошли стычки между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против ратификации инвестиционного соглашения властей республики с Россией, сообщают "Медуза".

"Митингующие собрались у здания парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды", – говорится в заявлении оппозиции, подчеркивающем, что "действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений".

Участники акции протеста прорвались в здание парламента частично признанной Абхазии. Помимо отказа от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, они потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Пресс-служба главы Абхазии сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта по ратификации инвестсоглашения.