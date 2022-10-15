Стрельба на полигоне в Белгородской области; более 10 погибших. Минобороны РФ: это теракт

В одной из воинских частей в Белгородской области произошла стрельба. Об этом сообщилаBaza, не указав источник информации.

Sota сообщает, что речь может идти о 22 убитых и 16 раненых: при этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал. По информации издания, огонь был открыт на полигоне для обучения мобилизованных.

Минобороны РФ назвало инцидент "терактом", сообщив, что погибли 11 и ранены 15 человек. Как утверждает МО РФ, "ответным огнем террористы были уничтожены". Заявление минобороны приводит

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"Интерфакс".

"В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения", – заявило минобороны РФ, отметив, что "террористами являются двое граждан одной из стран СНГ".

Телеграм-канал "Осторожно, новости" (его цитирует "Медуза") со ссылкой на родственницу одного из мобилизованных сообщил, что двое вооруженных военных открыли стрельбу в части, в результате чего погибли 12 человек.

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