Reuters: трое бывших сотрудников разведки США занимались кибер-шпионажем в пользу ОАЭ

Трое бывших сотрудников американской разведки, действуя в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, взламывали аккаунты правозащитников, журналистов и конкурирующих правительств, сообщает агентство Reuters.

Марк Байер, Райан Адамс и Дэниел Герике, ранее служившие в киберподразделениях разведки США, дали признательные показания и добились досудебной сделки. Они признали, что объединились в хакерскую группу под названием Project Raven, чтобы помогать властям ОАЭ шпионить за врагами правящего режима. Они также признались в том, что взламывали компьютерные сети в США и передали "заказчику" программный продукт под условным названием "Karma" для взлома смартфонов iPhone Apple, не получив необходимого разрешения от правительства США.

В рамках досудебной сделки с федеральными властями трое бывших сотрудников разведки согласились выплатить в качестве компенсации в общей сложности 1,69 миллиона долларов. Они будут лишены возможности работать в структурах, требующих доступа к секретам в сфере национальной безопасности.

Расследование Reuters показало, что участники группы Project Raven шпионили за многочисленными правозащитниками, некоторые из которых позже подвергались пыткам со стороны сил безопасности ОАЭ.

Среди тех, кто пострадал от взлома с помощью вредоносного программного обеспечения "Karma", были лауреат Нобелевской премии из Йемена (в публикации имя не названо, но очевидно, что речь идет о правозащитнице Таваккул Карман, удостоенной Нобелевской премии мира в 2011 году) и ведущий телешоу на BBC, сообщает Reuters.