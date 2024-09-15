Генштаб ВСУ: перехвачены 10 российских "шахедов" и ракета. Минобороны РФ: сбиты 30 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 10 из 14 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), а также одна ракета Х-59, запущенные российскими военными.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Судя по имеющимся данным, украинские ПВО не смогли перехватить две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из Крыма.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 15 сентября над территорией России были сбиты 29 украинских БПЛА самолетного типа – в Брянской, Курской, Смоленской Орловской, Белгородской, Калужской и Ростовской областях. Еще один беспилотник перехватили утром в Рязанской области.