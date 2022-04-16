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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 14:52

Власти Харькова сообщают об очередном обстреле города российскими военными

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Харьков, 15 апреля

В субботу, 16 апреля, российские военные осуществили очередной ракетный обстрел Харькова.

Одна из ракет попала в один из центральных районов города; в результате чего один человек погиб, по данным местных властей, 18 человек ранены. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области. Сегодня снова в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов", – отметил он.


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