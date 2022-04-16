Российские военные обстреляли Кировоградскую, Полтавскую и Луганскую области; есть погибшие

В ночь на субботу, 16 апреля, российская армия неоднократно обстреливала Северодонецк, Лисичанск и Кременной. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные власти. В Кременной погиб один человек; его тело было извлечено из-под завалов здания. В Лисичанске ранения получили три женщины, они были эвакуированы из поврежденного в результате обстрела дома.

Накануне вечером российские военные обстреляли одну из деревень в Полтавской области. Погиб один человек. Разрушены несколько зданий.

Также оссийские войска нанесли ракетный удар по аэродрому города Александрии Кировоградской области. Причинен ущерб инфраструктуре аэропорта, ведутся аварийно-спасательные работы.