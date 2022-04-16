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NEWSru.co.il :: В мире16 апреля 2022 г., 08:24

Российские военные обстреляли Кировоградскую, Полтавскую и Луганскую области; есть погибшие

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Российские военные обстреляли Кировоградскую, Полтавскую и Луганскую области; есть погибшие

В ночь на субботу, 16 апреля, российская армия неоднократно обстреливала Северодонецк, Лисичанск и Кременной. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные власти. В Кременной погиб один человек; его тело было извлечено из-под завалов здания. В Лисичанске ранения получили три женщины, они были эвакуированы из поврежденного в результате обстрела дома.

Накануне вечером российские военные обстреляли одну из деревень в Полтавской области. Погиб один человек. Разрушены несколько зданий.


Также оссийские войска нанесли ракетный удар по аэродрому города Александрии Кировоградской области. Причинен ущерб инфраструктуре аэропорта, ведутся аварийно-спасательные работы.

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