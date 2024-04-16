В России заочно арестован бывший редактор "Дождя" Михаил Зыгарь

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгаря по уголовному делу о распространении ложной информации о российских вооруженных силах.

Зыгарь был включен в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Его дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента под постами в соцсетях. Оба штрафа он опротестовал. 9 апреля журналист был объявлен в розыск.

С 2000 по 2009 год работал в издательском доме "Коммерсант" и специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 год был главным редактором телеканала "Дождь".