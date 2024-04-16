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В России заочно арестован бывший редактор "Дождя" Михаил Зыгарь

время публикации: 16 апреля 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 12:09
В России заочно арестован бывший редактор "Дождя" Михаил Зыгарь
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгаря по уголовному делу о распространении ложной информации о российских вооруженных силах.

Зыгарь был включен в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Его дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента под постами в соцсетях. Оба штрафа он опротестовал. 9 апреля журналист был объявлен в розыск.

С 2000 по 2009 год работал в издательском доме "Коммерсант" и специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 год был главным редактором телеканала "Дождь".

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