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Консультант по оружию фильма Rust приговорена к 18 месяцам тюрьмы за убийство Галины Хатчинс

время публикации: 16 апреля 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 15:02
Консультант по оружию фильма Rust приговорена к 18 месяцам тюрьмы за убийство Галины Хатчинс
Eddie Moore/Albuquerque Journal via AP, Pool

В США суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы Ханну Гутьеррес-Рид, консультанта по оружию фильма "Раст" (Rust), которая передала актеру Алеку Болдуину заряженный пистолет, из которого тот застрелил оператора Галину Хатчинс.

В марте присяжные признали Ханну виновной в непредумышленном убийстве, но сняла обвинения в попытке скрытия улик. Наказание, к которому ее приговорили, являлось максимально возможным.

Адвокат Болдуина Мисти Мэррис заявила, что для ее клиента вердикт является обнадеживающим. "Он не мог предвидеть, что патрон окажется боевым, поскольку безопасность и подготовка оружия и боеприпасов – компетенция консультанта", – сказала она.

Напомним, что 65-летний Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели Хатчинс. Причем Болдуин заявил, что не признает вину по всем пунктам обвинения. Он отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.

19 января 2024 года жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило обвинения актеру, в связи с гибелью Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года. Болдуин обвиняется в непредумышленном убийстве на съемочной площадке.

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