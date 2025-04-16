x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 13:59
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии врачу предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов

Германия
Медицина
Криминал
время публикации: 16 апреля 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 13:34
В Германии врачу предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов
AP Photo/Gerry Broome

Прокуратура Берлина предъявила обвинение в 15 эпизодах умышленного убийства врачу, который вводил смертельные инъекции неизлечимо больным пациентам, не заручившись их согласием.

Медик, имя которого не сообщается, был арестован в августе 2024 года. Первоначально предполагалось, что врач причастен к четырем убийствам, причем в некоторых случаях он поджигал квартиры, чтобы замести следы. Однако следствие установило, что жертв было больше.

Следственные мероприятия продолжаются. В частности, проводится проверка историй болезни его пациентов. В случае необходимости будут проводиться дополнительные эксгумации. Обвиняемый отрицает вину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook