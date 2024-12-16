Ударивший по Майотте циклон Шидо унес сотни жизней

Власти заморского департамента Франции Майотты, расположенного в Индийском океане опасаются, что жертвами циклона "Шидо" могут стать сотни, а то и тысячи человек. Об этом заявил префект территории Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Он отметил, что, поскольку мусульманская традиция требует хоронить умерших в 24 часа, точное число жертв может остаться неизвестным. Ситуация осложняется еще и тем, что десятки тысяч человек жили на архипелаге не регистрируясь.

Мощнейший циклон буквально сравнял с землей целые населенные пункты, скорость ветра превышала 225 километров в час. Наиболее сильно пострадали районы бедноты, ютящейся в хижинах. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре. Местные жители сравнивают ситуацию с апокалипсисом.

На Майотте продолжаются поисково-спасательные работы. Самолет со спасателями прибыл из Франции. С других заморских территорий направляется гуманитарная помощь. В департамент должен прибыть исполняющий обязанности министра внутренних дел Бруно Ретайо.