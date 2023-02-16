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    В мире

    Глава МИД Израиля впервые прибыл в Киев после начала войны в Украине

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    Глава МИД Израиля впервые прибыл в Киев после начала войны в Украине
    Twitter Эли Коэна

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча с представителями еврейской общины Украины.

    Коэн и сопровождающие его лица прибыли в Киев на поезде из Польши.

    Израильскую делегацию встречал в Киеве посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Согласно заявлению Коэна, израильское посольство в Украине, которое, как большинство дипломатических представительств других стран, переехало из украинской столицы из-за войны, вновь начинает работать в Киеве.

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    Сразу после приезда в Киев министр иностранных дел Израиля отправился в Бучу. Позже Коэн посетит Бабий Яр.

    Отметим, что это первый визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Киев после вторжения армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

    Журналист Барак Равид на сайте Walla со ссылкой на источники в Израиле и в Украине ранее сообщал, что  украинские власти намерены потребовать от Израиля публично осудить российское вторжение. Кроме этого, по данным Равида, Киев попросил Иерусалим о ссуде в размере 500 миллионов долларов. Посольство Украины в Израиле эти сообщения не комментировало.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Февраля 2023
    СМИ: Киев в ходе визита Эли Коэна потребует от Израиля осудить Россию
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Января 2023
    Состоялся первый телефонный разговор Эли Коэна с главой МИД Украины
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