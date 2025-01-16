Спикер Конгресса США перечислил неудачи Байдена на посту президента

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) незадолго до смены администрации в Белом доме выступил с резкой критикой действующего президента Джо Байдена. На своей странице в соцсети X он перечислил неудачи Байдена на посту президента.

К таковым Джонсон отнес: "самый ужасный" пограничный кризиса в истории США, который привел к проникновению в Штаты "террористов и жестоких нелегалов"; привлечение министерства юстиции для борьбы с политическими оппонентами; разжигание стремительно растущей инфляции посредством "Байденомики"; сокрытие от сограждан своего "умственного упадка"; катастрофический вывод войск из Афганистана; мотивация врагов посредством политики умиротворения; помилование собственного сына в нарушение данных ранее обещаний, а также помилование убийц и насильников.