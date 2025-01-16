x
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 08:02
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Спикер Конгресса США перечислил неудачи Байдена на посту президента

США
Джо Байден
время публикации: 16 января 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 06:48
Спикер Конгресса США перечислил неудачи Байдена на посту президента
AP Photo/Mark Schiefelbein

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) незадолго до смены администрации в Белом доме выступил с резкой критикой действующего президента Джо Байдена. На своей странице в соцсети X он перечислил неудачи Байдена на посту президента.

К таковым Джонсон отнес: "самый ужасный" пограничный кризиса в истории США, который привел к проникновению в Штаты "террористов и жестоких нелегалов"; привлечение министерства юстиции для борьбы с политическими оппонентами; разжигание стремительно растущей инфляции посредством "Байденомики"; сокрытие от сограждан своего "умственного упадка"; катастрофический вывод войск из Афганистана; мотивация врагов посредством политики умиротворения; помилование собственного сына в нарушение данных ранее обещаний, а также помилование убийц и насильников.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 января 2025

В прощальной речи Байден подчеркнул, что соглашение по Газе было достигнуто его командой