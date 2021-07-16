Наводнения в западной Европе: 1300 пропавших без вести в Германии, более 50 погибших

По состоянию на утро 16 июля, власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц (западная Германия) заявляют о примерно 1300 пропавших без вести в районе Арвайлер после наводнений, возникших после ливневых дождей.

Подтверждена гибель в результате наводнений 49 человек в Германии и шести человек в Бельгии. Пострадали также Люксембург и Нидерланды. Очевидно, что число жертв будет расти.

Больше всего погибших и пострадавших в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

В населенном пункте Шульд в земле Рейнланд-​Пфальц на западе Германии в результате наводнения обрушились дома, погибли или пропали без вести десятки людей.

Полиция Кельна объявила, что только в этом регионе жертвами наводнений стали не менее 20 человек.

Информация о жертвах наводнений в Германии уточняется.