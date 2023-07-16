Успешного архитектора из Лонг-Айленда обвиняют в серии убийств секс-работниц

59-летнему жителю Лонг-Айленда Рексу Хойерманну предъявлены обвинения в убийствах молодых женщин, совершенных более десяти лет назад в районе пляжа Гильго-Бич, передает агентство Associated Press.

Владельца успешной нью-йоркской архитектурной фирмы, отца двух детей обвиняют в убийствах Мелиссы Бартелеми, Меган Уотерман и Эмбер Костелло. Хойерманн также является главным подозреваемым в убийстве Морин Брейнард-Барнс. Сам Хойерманн вину свою не признает.

Расследование продолжается. Хойерманну могут быть предъявлены и другие обвинения в убийствах. Так как в районе Гильго-Бич были найдены тела 11 убитых.

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Тела убитых были связаны и спрятаны в густом подлеске вдоль отдаленного пляжного шоссе через залив от сообщества Массапека-Парк, где Хойерманн прожил всю свою жизнь. Следователи не думают, что один человек смог убить 11 людей, пишет сайт "Голос Америки".

Рекс Хойерманн был арестован поздно вечером 13 июля, через полтора года после того, как власти сформировали межведомственную рабочую группу со следователями из ФБР, а также полицейских управлений на уровне муниципалитета и штата, направленную на раскрытие дела. 14 июля ему были предъявлены обвинения.

Хойерманн впервые оказался в числе подозреваемых в марте 2022 года, когда детективы начали поиски принадлежащего ему пикапа Chevrolet Avalanche, в котором, по словам свидетеля, уехала одна из женщин, тело которой было найдено позже. В марте детективы извлекли ДНК Хойерманна из мусорного бака рядом с его домом – недоеденного им куска пиццы оказалось достаточно, чтобы извлечь генетические данные и сопоставить их с доказательствами, найденными на теле одной из жертв, сообщили власти.

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Расследование началось 13 лет назад, с поисков Шеннан Гилберт, секс-работницы, которая позвонила в полицию, когда уходила из дома клиента, сказав, что кто-то преследует ее. Полиция искала Гилберт в декабре 2010 года, когда наткнулась на останки Мелиссы Бартелеми, которую в последний раз видели живой годом ранее. Через несколько дней после этого полиция обнаружила останки еще трех женщин. В течение следующих нескольких месяцев были найдены еще шести женщин. Жертвами были молодые секс-работницы.

Серия убийств поставила следствие в тупик, а гипотеза о существовании серийного убийцы вызвала огромный общественный интерес. Документальный сериал "Потерянные девушки", авторы которого пытались расследовать убийства на Гилго-Бич, был выложен в 2020 году на платформе Netfix.

Вина Хойерманна подтверждается результатами ДНК-анализов, данными геолокации его мобильных телефонов и мобильных телефонов жертв, платежами по кредитной карте подозреваемого на сайтах знакомств, его контактами на сайтах секс-услуг.

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