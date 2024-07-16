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Сенатор-демократ Боб Менендез признан виновным в работе на Катар и Египет

время публикации: 16 июля 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 21:39
Сенатор-демократ Боб Менендез признан виновным в работе на Катар и Египет
APA Photo/Mel Evans

Сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендез, представляющий Демократическую партию и бывший членом комиссии Сената по иностранным делам и обороне, был признан виновным по 16 пунктам обвинения.

Присяжные вынесли вердикт после 12,5 часов обсуждения, растянувшихся на три дня.

Среди прочего, Менендез был признан виновным в получении взяток, работе на иностранные государства (Египет и Катар), вымогательстве, создании помех следствию, преступном сговоре.

Приговор Менендезу должен быть вынесен 29 октября.

При этом на текущий момент Менендез остается сенатором, и намерен участвовать в следующих выборах в качестве независимого кандидата, несмотря на призывы лидеров Демократической партии уйти в отставку. После вынесения вердикта он заявил о намерении оспорить его в апелляционном суде.

Процесс по делу его жены Надин Менендез затягивается из-за потребовавшейся ей операции в связи с обнаружением рака груди.

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