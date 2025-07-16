В Таиланде арестована женщина, занимавшаяся сексом с монахами и вымогавшая у них миллионы

Полиция Таиланда арестовала женщину, которая, согласно материалам дела, вступала в интимные отношения с буддистскими монахами, а затем шантажировала их с помощью компрометирующих фото и видео.

Жертвами шантажа стали по меньшей мере девять монахов. Однако их число может оказаться значительно больше – дома у женщины, известной как "мисс Гольф", обнаружено 80000 видеозаписей и фотографий с монахами. В результате шантажа она получила 385 миллионов бат – около 12 миллионов долларов.

Расследование началось в июне, когда настоятель расположенного в Бангкоке монастыря вернулся в мир, сообщив, что причина в женщине. Полиция остановила, что "мисс Гольф" рассказала ему, что забеременела от него и потребовала деньги на ребенка. Он передал ей около семи миллионов бат.

Этот же метод использовался при шантаже других монахов. При этом часть денег шантажистка тратила в онлайн казино. Ей будут предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и использовании краденого.