В Мариуполе бомба сброшена на драматический театр, в котором прятались сотни людей
В Мариуполе с российского истребителя была сброшена бомба на городской драматический театр, служившим укрытием для сотен местных жителей. Городской совет Мариуполя опубликовал в своем "телеграм-канале" фотографию с дымящимися руинами театра.
Телеканал CNN проверил геолокацию фотографии и подтвердил, что на снимке запечатлен городской театр.
Власти Мариуполя сообщают, что бомбой разрушена центральная часть театра, в также завален вход в бомбоубежище.
Установить число жертв этого авиаудара в данный момент невозможно.
"Невозможно подобрать слова, чтобы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские войска уничтожают мирное население украинского города. Под прицелом врага находятся женщины, дети, пожилые люди. Это безоружные, совершенно мирные люди", - говорится в сообщении.
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