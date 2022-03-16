UNICEF: с момента вторжения армии РФ Украину покинули полтора миллиона детей

С момента вторжения армии РФ Украину покинули полтора миллиона детей: беженцами становятся 75 тысяч несовершеннолетних в день, говорится в публикации Детского фонда ООН (UNICEF).

В сообщении отмечается, что раненых детей вывозят в западные регионы Украины, где врачи уже не справляются с нагрузкой и вынуждены наклеивать на маленьких пациентов наклейки разного цвета, в том числе черную, означающую, что ребенка уже невозможно спасти.

Пресс-секретарь UNICEF Джеймс Элдер заявил: "Этот кризис является беспрецедентным по скорости и масштабу потоков беженцев со времени Второй мировой войны, и мы пока не видим никаких признаков их замедления".

Элдер добавил, что, как и все дети, изгнанные из своих домов войной и конфликтами, украинские дети, прибывающие в соседние страны, сталкиваются с разного рода рисками, в том числе опасностью потеряться, оказаться без сопровождения взрослых, столкнуться с насилием, сексуальной эксплуатацией и оказаться в руках "торговцев людьми". Все они нуждаются в помощи и защите, особенно те, кто попал за границу без сопровождения взрослых членов семьи или родственников и знакомых.

Представитель Международной организации по миграции Пол Диллон в ходе брифинга в Женеве сообщил, что общее число беженцев из Украины составляет уже три миллиона. В их числе примерно 57 тысяч граждан третьих стран.