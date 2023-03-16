Опрос Gallup: американские демократы теперь в большей степени симпатизируют палестинцам, чем израильтянам

Опрос, проведенный компанией Gallup, впервые показал, что сторонники Демократической партии в США в большей степени симпатизируют палестинцам, чем израильтянам, передает JTA.

Вопрос был сформулирован так: "По ситуации на Ближнем Востоке вы больше симпатизируете израильтянам или палестинцам?" 49% заявил, что больше симпатизируют палестинцам, 38% – больше симпатизируют израильтянам. 13% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

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JTA отмечает, что впервые с 2001 года опрос Gallup среди сторонников Демпартии США дал такой результат.

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При этом среди сторонников Республиканской партии США 78% заявили о большей симпатии по отношению к израильтянам, и только 11% сказали, что больше симпатизируют палестинцам.

Среди респондентов, которые определяют себя как независимые, 49% больше симпатизируют израильтянам, 32% – палестинцам.

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В целом, большинство, 54%, американцев больше симпатизируют израильтянам, 31% больше симпатизируют палестинцам.