Пентагон опубликовал видеозапись инцидента между Су-27 и БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем

Министерство обороны США опубликовало видеозапись, на которой показано, как российский истребитель Су-27 сбрасывает топливо рядом с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, что привело в итоге к падению БПЛА в Черное море.

Этот инцидент произошел 14 марта. MQ-9 находился в 120 километрах от Крымского полуострова, в международном воздушном пространстве. Вооружений на американском беспилотнике не было: он нес исключительно разведывательное оборудование.

По оценке Пентагона, речь идет о преднамеренных действиях пилота Су-27, которые нанесли значительный ущерб американской стороне. Это первый подобный инцидент между армиями РФ и США после начала полномасштабной войны РФ против Украины (с 24.02.2022).

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Российская сторона отвергает обвинения минобороны США, утверждая, что американский беспилотник упал в результате "резкого маневрирования". При этом минобороны РФ не скрывает намерения поднять американский БПЛА с морского дна.