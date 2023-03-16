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    В мире

    Пентагон опубликовал видеозапись инцидента между Су-27 и БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем

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    Пентагон опубликовал видеозапись инцидента между Су-27 и БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем
    US Department of Defense via AP     Пентагон опубликовал видеозапись инцидента между Су-27 и БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем
    US Department of Defense via AP     Пентагон опубликовал видеозапись инцидента между Су-27 и БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем
    US Department of Defense via AP

    Министерство обороны США опубликовало видеозапись, на которой показано, как российский истребитель Су-27 сбрасывает топливо рядом с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, что привело в итоге к падению БПЛА в Черное море.

    Этот инцидент произошел 14 марта. MQ-9 находился в 120 километрах от Крымского полуострова, в международном воздушном пространстве. Вооружений на американском беспилотнике не было: он нес исключительно разведывательное оборудование.

    По оценке Пентагона, речь идет о преднамеренных действиях пилота Су-27, которые нанесли значительный ущерб американской стороне. Это первый подобный инцидент между армиями РФ и США после начала полномасштабной войны РФ против Украины (с 24.02.2022).

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    Российская сторона отвергает обвинения минобороны США, утверждая, что американский беспилотник упал в результате "резкого маневрирования". При этом минобороны РФ не скрывает намерения поднять американский БПЛА с морского дна.

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    Российский Су-27 столкнулся с американским БПЛА над Черным морем
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