Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 229 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 16 мая, 82-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 229 детей, 421 несовершеннолетний получил ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще двух погибших детях в Мариуполе. 15-летняя девочка погибла 8 марта в результате авиаудара армии РФ. 16-летний подросток погиб 18 марта в результате обстрела города российскими военными.

adv_10 incontent_1

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

adv_11 m_ar_1

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них разрушены полностью.