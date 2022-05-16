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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 229 детей

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 229 детей
AP Photo/Vadim Ghirda

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 16 мая, 82-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 229 детей, 421 несовершеннолетний получил ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще двух погибших детях в Мариуполе. 15-летняя девочка погибла 8 марта в результате авиаудара армии РФ. 16-летний подросток погиб 18 марта в результате обстрела города российскими военными.

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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

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Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них разрушены полностью.

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