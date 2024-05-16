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Генпрокуратура России подала в суд иск против Ходорковского и Лебедева

время публикации: 16 мая 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 15:04
Генпрокуратура России подала в суд иск против Ходорковского и Лебедева
AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Ivan Sekretarev

В Мещанский суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры России против предпринимателей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также "Сибирской лизинговой компании". Об этом сообщает агентство "Интерфакс"

.

Отмечается, дело зарегистрировано и передано судье. Исковое заявление было подано еще 8 мая "в интересах Российской Федерации". При этом никакие подробности дела не сообщаются.

Напомним, что в январе 2024 года МВД России снова объявило в розыск предпринимателя Михаила Ходорковского, основателя компании ЮКОС. Как сообщало радио "Свобода", это связано со статьей о распространении фейков. Предприниматель, объявленный иностранным агентом, давно покинул территорию России.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала удаленная впоследствии публикация в социальной сети Twitter. На основании опубликованной внутренней переписки российских министров Ходорковский установил, что к августу 2022 года потери российской армии убитыми в войне с Украиной составили 48 759 человек.

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