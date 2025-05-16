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Мир

Минюст РФ объявил "иноагентом" журналистку Ксению Лученко

Россия
время публикации: 16 мая 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 18:34
Минюст РФ объявил "иноагентом" журналистку Ксению Лученко
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов".

Список пополнили четыре человека и три организации: правозащитница Лутфие Зудиева; политолог Михаил Комин; журналистка Ксения Лученко, автор телеграм-канала "Православие и зомби"; блогер Дмитрий Пуркин, известный как "Дед Архимед"; международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей"; общественно-политическое движение "Европейский Петербург";

организация "Земский съезд".

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов" и выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Мир
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