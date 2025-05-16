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Мир

Компания Microsoft признала, что оказывала Израилю помощь после нападения 7 октября

Технологии
время публикации: 16 мая 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 22:26
Компания Microsoft признала, что оказывала Израилю помощь после нападения 7 октября
AP Photo/Kin Cheung

Компания Microsoft признала, что оказала Израилю "экстренную технологическую помощь" после нападения 7 октября, направленную на поддержку усилий по освобождению заложников.

Признание компании последовало за предварительной проверкой, проведенной после протестов со стороны ряда сотрудников и пропалестинских активистов, подозревающих, что облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта Microsoft использовались ЦАХАЛом для нанесения вреда гражданскому населению в секторе Газы.

Результаты проверки не выявили каких-либо доказательств причинения вреда гражданскому населению, однако подтвердили участие компании в процессе освобождении заложников.

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