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Генштаб ВСУ: сбиты 73 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 65 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 16 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 10:14
Генштаб ВСУ: сбиты 73 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 65 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 16 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 73 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 36 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российских атак причинен ущерб в Одесской, Житомирской, Черниговской, Николаевской, Киевской областях. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 16 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 65 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской области, над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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