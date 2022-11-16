В Польше повышена готовность боевых частей. Варшава намерена задействовать 4-й пункт договора NATO

Впервые правительство Польши официально прокомментировало взрыв в поселке Пшеводов, на границе с Украиной. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил журналистам, что власти продолжают изучать ситуацию и проверяют возможность задействовать 4-й пункт Североатлантического договора, в котором говорится, что страны NATO "буду всегда консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, окажутся под угрозой ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

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По словам Мюллера, на данном этапе не обсуждается 5-й пункт договора, в котором говорится о коллективной обороне.

В то же время официальный представитель правительства Польши сообщил о повышении уровня готовности боевых частей и силовых структур.

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"Радиостанция Люблин" также сообщила со ссылкой на главу Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, что президент Анджей Дуда провел телефонную консультацию с генеральным секретарем NATO Йенсом Столтенбергом.

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СМИ сообщают, что президент США Джо Байден намерен обсудить Дудой и Столтенбергом сложившуюся ситуацию.

15 ноября в результате взрыва в селе Пшеводов Люблинского воеводства погибли два человека. Взрыв произошел в здании зерносушилки в 15:40, в это же время Россия наносила по территории Украины ракетный удар.

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В СМИ появилась информация о том, что взрывы были результатом падения на территории Польши двух российских ракет. Агентство АР сообщило, что эта информация была подтверждена источником в американской разведке. При этом в Пентагоне, сообщает агентство Reuters, более осторожны. "Нам известно о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты упали на объект на территории Польши, недалеко от границы с Украиной. Я могу вам сказать, что в настоящее время у нас нет данных, подтверждающих это. Мы продолжаем изучать вопрос", – заявил на брифинге официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал внеочередное заседание Совета обороны после того, как польские СМИ сообщили о падении двух российских ракет в Пшеводове. Спикер правительства Золтан Ковач на своей странице в "твиттере" написал, что заседание собрано "в связи с приостановкой прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетным ударом по территории Польши".

В министерстве обороны РФ отрицают возможность падения российских ракет на территории Польши и называют подобные утверждения "провокацией с целью дальнейшей эскалации".

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"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", – цитирует РИА Новости источники в министерстве обороны.