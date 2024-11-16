Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 997-й день войны

Министерство обороны РФ 16 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 996-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наемников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня "Партизан", 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 113-й, 117-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28437 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 77140 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).