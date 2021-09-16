Власти Германии предотвратили нападение на синагогу Хагена в день поста Йом Кипур

В четверг, 16 сентября, власти Германии сообщили, что полиция города Хагена (Северный Рейн-Вестфалия) задержала четырех человек, подозреваемых в подготовке нападения на местную синагогу в день поста Йом Кипур. Среди задержанных – 16-летний подросток сирийского происхождения, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ролл сказал, что информация о возможном нападении была получена от неких источников за несколько дней до Йом Кипура. При этом сведения были "очень конкретными".

Накануне вечером полиция оцепила синагогу, расположенную в центре города. Была проведена операция по поиску взрывчатых веществ, однако ничего найдено не было. Затем были проведены задержания. Ведется расследование.